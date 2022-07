Feira de comida de rua arrecada R$ 3 milhões em vendas e terá nova edição em SP em 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após arrecadar R$ 3 milhões em vendas no último final de semana em São Paulo, o festival Smorgasburg já tem data confirmada para voltar à capital paulista em 2023. A famosa feira de comida de rua de Nova York retornará à cidade nos dias 22 e 23 de julho do ano que vem, no mesmo endereço: no Obelisco do parque Ibirapuera, com entrada gratuita.

Segundo os organizadores, o evento deste ano recebeu 103 mil pessoas --41 mil no sábado (23) e 62 mil no domingo (24). Ao todo, os 110 expositores gastronômicos venderam R$ 2, 99 milhões nos dois dias de feira.

"Muitos dos empreendedores que participaram do festival revelaram que, finalmente, irão conseguir sanar as dívidas que a pandemia gerou em seus pequenos negócios nos últimos dois anos", diz Rogério Oliveira, do coletivo Pipoca, responsável pelo evento.

Foi no bairro de Williamsburg, em Nova York, que nasceu a feira batizada por um híbrido de smorgasbord, que significa "grande variedade de pratos", em inglês, e do nome do lugar em que nasceu.

O Teatro-D, na zona sul de São Paulo, encerrou suas atividades na noite desta quarta-feira (27) com uma apresentação de Ney Matogrosso. O cantor interpretou a canção "Coração de Luto", que integra a peça "O Homem que Queria ser Livro", a última a ser encenada no local. O monólogo foi estrelado pelo ator Darson Ribeiro, também dono do teatro. O artista Ken Kadow prestigiou o espetáculo.