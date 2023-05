'Faustão na Band' vai ao ar sem o comando do apresentador

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O apresentador anunciou a saída da Globo em 2021, após 32 anos à frente do Domingão do Faustão . Ele já havia trabalhado na Band na atração Perdidos na Noite e estreou novamente na emissora em 2022. O programa, porém, sofreu com baixa audiência, dispensa total do balé e princípio de incêndio nos bastidores.

Faustão era uma das grandes apostas da emissora para firmar a audiência em uma faixa horária dedicada a variedades. Faustão na Band concorria diretamente com o Jornal Nacional e novelas das nove na Rede Globo, líderes de público no horário.

Nas redes sociais, internautas questionaram o motivo de o título da atração continuar com o nome do apresentador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.