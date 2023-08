Faustão era segundo da fila de transplantes em SP, diz governo estadual

O tempo de espera por um transplante de coração, para potenciais receptores do grupo sanguíneo B, é de um a três meses. Sendo que em casos priorizados este tempo é reduzido devido a eminente condição de morte do potencial receptor.

A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta seguiu para o segundo paciente, que era Faustão. Recusas podem ocorrer devido a potenciais incompatibilidades entre receptor e doador.

A seleção gerada para esse coração, através do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva contou com uma combinação de fatores técnicos para que receber o coração de um doador neste domingo (27), de acordo com a explicação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo sobre o procedimento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.