Fármacos para Covid grave continuam eficazes com ômicron, diz OMS

Além de vacinação completa e de reforço quando oferecido, os passos mais eficazes, segundo a entidade, são manter distância física de pelo menos 1 metro de outros, usar máscara adequada, evitar contaminação ao manusear a máscara, manter recintos bem ventilados, evitar lugares fechados ou lotados, manter as mãos limpas, tossir ou espirrar na parte interna no cotovelo para evitar contaminação das mãos.

Para todas as variantes de preocupação, a entidade recomenda o aumento da vigilância e sequenciamento dos casos e a manutenção de medidas de saúde pública para reduzir a circulação do coronavírus.

Há sinais de que sim. Segundo a OMS, "evidências preliminares sugerem que pessoas que já tiveram covid podem se reinfectar mais facilmente com a ômicron, em comapração com outras variantes de preocupação", como a delta.

Ainda não se sabe. Dados preliminares sugerem que há taxas crescentes de internação na África do Sul, mas isso pode ser devido ao aumento do número global de pessoas infectadas.

Ainda não está claro. O número de pessoas com testes positivos cresceu em áreas do sul da África afetadas por essa variante, mas estudos epidemiológicos estão em andamento para entender se é por causa da ômicron ou de outros fatores

A variante, classificada como B.1.1.529, foi considerada "de preocupação" pelo Grupo Consultivo Técnico sobre Evolução do Vírus (TAG-VE) da OMS por causa das várias mutações que podem ter um impacto na forma como se comporta, por exemplo, na facilidade com que se espalha ou na gravidade da doença que causa.

"Outros tratamentos serão avaliados para ver se ainda são tão eficazes, dadas as alterações em partes do vírus na variante ômicron", disse a entidade, em comunicado.

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - O uso de remédios para pacientes com Covid grave e insuficiência respiratória -como corticosteroides e bloqueadores do receptor de interleucina-6- continua eficaz para os que se infectarem com a ômicron, variante de preocupação identificada na semana passada, afirmou neste domingo (28) a OMS (Organização Mundial da Saúde).

