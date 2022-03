Farmácias registram nova queda na venda de máscaras

Na última quarta (9), o uso de máscara deixou de ser obrigatório em espaços abertos no estado de São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro também já flexibilizou a medida, inclusive em locais fechados. As regras também mudaram no Distrito Federal.

A Panvel também tem visto a demanda baixar gradualmente. Na sexta-feira (11), as vendas do produto haviam caído 5% na comparação semanal. Já na última segunda (14), a queda estava em 9%.

