Farmacêutica Merck vai produzir vacina da Janssen contra Covid-19 nos EUA

Ainda não há informações sobre como a parceria com a Merck vai afetar a capacidade inicial da Johnson & Johnson e sua entrega programada, até porque as instalações precisam ser adaptadas para a nova produção, o que pode ainda levar meses.

Para conseguir garantir a entrega prometida, o governo Biden começou a investigar possibilidades para reverter os atrasos na produção e acelerar a vacinação no país, que já conta com dois imunizantes diferentes em uso (a da Pfizer/BioNTech e a da Moderna).

Embora tenha recebido o sinal verde para usar sua vacina na população, a Johnson & Johnson vem enfrentando problemas para a fabricação e a distribuição do imunizante. Inicialmente, a empresa disse que teria 12 milhões de doses para pronta-entrega assim que recebesse a aprovação, mas esse número caiu para 4 milhões no último sábado.

A vacina da Janssen de dose única teve eficácia global comprovada de 72% na proteção contra casos de Covid-19 sintomáticos e foi aprovada no último sábado (27) para uso no país pela agência norte-americana regulatória, a FDA.

A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press, que confirmou o dado com um funcionário da administração do governo Biden. A Casa Branca deve fazer o anúncio oficial da parceria nesta terça-feira (2).

