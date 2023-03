Farmacêutica é condenada a pagar R$ 1,2 milhão por morte de Ricardo Boechat

À época, a farmacêutica argumentou que não tinha responsabilidade no acidente porque o táxi aéreo havia sido contratado por outra empresa, organizadora do evento em Campinas.

O helicóptero teve um problema durante o voo de volta a São Paulo e caiu sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera. O piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci, 56, também morreu no acidente.

Paula Boechat e Rafael Boechat, filhos do jornalista, argumentam no processo que a empresa assumiu o transporte de ida e volta do jornalista para o evento e que o contrato tinha cláusula que previa a responsabilidade por qualquer dano moral e material que pudesse ocorrer durante a realização do evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.