Fantasias engraçadas, ombreiras e bodies dominam os looks do Carnaval de rua de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo que improvisado e anunciado por grupos de WhatsApp, o Carnaval fora de época não limitou a criatividade de foliões que foram as ruas durante o feriado de Tiradentes.

Um dos blocos de rua que reuniu foliões mais produzidos e criativos foi o bloco Cornucópia Desvairada, que desfilou na Barra Funda.

Por ali, um trio de amigos usavam um cropped escrito "Girl From Tabatinga", "Girl From ABC" e "Girl From Cariacica" referência ao hit da Anitta "Girl From Rio". Para completar o look, eles usam uma sunga caçada amarela.

O trio é formado pelo coordenador pedagógico Cainã Perri, o arquiteto Elias Bastos e Ale Leal, consultor de direitos humanos. "O negócio é pegar o momento que é da Anitta e dar nosso toque pessoal", explica o trio que diz que o lema deles é: "não importa de onde você é, seja piranha".

A aposta de algumas foliãs foram as hot pants com tops, algumas em cores vibrantes e neons, outras brilhantes. Outra tendência que se repete entre os looks são os bodies acompanhados de meias arrastão.

Há ainda quem use ombreiras com lantejoulas, capas coloridas e coletes com lantejoulas.

Para se proteger de sol, alguns usam chapéus ou apostam nos "bucket hats", ou chapéus em formato de balde.

No bloco Água Preta, que acontece Vila Pompeia, e ainda está no início com foliões que chegam aos poucos, há várias crianças. Entre os pequenos, as fantasias variam entre super-heróis, princesas e sainhas de tutu.

No chão, confetes são pisados por foliões que curtem a música. Os rostos dos foliões são estampados por glitter e, nas cabeças, os acessórios são ainda mais variados.

Há ainda quem adicione a fantasia placas divertidas com frases como "virei uber, te pego quando?"

Tiaras também são presentes na folia, como as de flores, touca de natação, plumas, acessórios com frutas no estilo Carmen Miranda e chapéu de marinheiro.