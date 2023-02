Fantasias de rainha Elizabeth, 'White Lotus' e geleia da Shakira fazem sucesso no Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na volta do Carnaval às ruas do país, não são somente os hits, sejam novos ou atemporais, e dancinhas do TikTok que fazem sucesso. Um desfile de fantasias curiosas e criativas já deu as caras no pré-Carnaval.

Foliões vestidos como a rainha Elizabeth 2ª, morta em setembro, e como o Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação do Brasil, se jogaram nas festividades.

Betinha, como a monarca mais longeva da história britânica é apelidada nas redes sociais brasileiras, foi tema de uma turma de amigos que esteve no bloco do Suvaco do Cristo, histórico grupo do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo (12). Os foliões levaram à rua looks famosos da monarca que foi o grande símbolo da Casa de Windsor.

Já o Zé Gotinha, que no auge da pandemia de Covid-19 chegou a aparecer com uma arma nas mãos, em imagem divulgada pelos filhos do então presidente Jair Bolsonaro (PL), se jogou no aperto caloroso do Acadêmicos do Baixo Augusta, que arrastou uma multidão no último domingo, em São Paulo.

O personagem foi a fantasia escolhida pelo professor universitário Tiago Campos, 35. "O Zé Gotinha não morreu, está vivíssimo e na farra com o povo que ajudou a vacinar", disse.

A vacinação contra a Covid foi também muito celebrada nos cortejos, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na festa do Baixo Augusta, por exemplo, o petista foi aclamado durante todo o desfile.

E como não poderia deixar de ser quando se trata de Carnaval, a criatividade rolou solta.

A história de que um pote de geleia da Shakira teria ajudado a cantora a descobrir a traição do então marido Gerard Piqué virou fantasia neste Carnaval. A imagem de um rapaz vestido assim no metrô viralizou nas redes sociais.

Nas ruas, homens e mulheres também se mostraram dispostos a soltar suas feras. Felinos, equinos, bovinos, insetos e roedores pulavam eufóricos pelos blocos. E, como já é tradição, fadas, deuses, anjos e demônios também deram as caras.

Produtos culturais de sucesso também inspiraram foliões. Além dos já carimbados super-heróis e heroínas, vilões e vilãs, uma frase que marcante da minissérie "The White Lotus" (HBO) também virou fantasia: "These gays, they're trying to murder me" (Estes gays, eles estão tentando me assassinar, em português).

As palavras de Tanya, personagem da vencedora do Globo do Ouro Jennifer Coolidge, 61, ficaram tão famosas quanto a própria trama, um fenômeno do audiovisual em 2022.

Objetos de polêmica, contudo, como homens travestidos de mulher, ainda aparecem por aí. A crítica a esse tipo de traje é a de reforçar a violência contra travestis.

No mais, pouca roupa também é fantasia quando se trata de Carnaval. Glúteos masculinos e femininos, peitos e mamilos à mostra continuam sucesso absoluto.

Entre os homens, o estilo de 2023 é o peitoral cabeludo com glitter. O emaranhado brilhante aparece em todas as cores e tipos de corpos.