Família tenta contato com influenciadora brasileira que faz viagem na África

Paulistana da zona leste, Nataly Castro iniciou sua volta ao mundo no ano passado. Sua página no Instagram tem atualizações constantes. Um vídeo sobre seu primeiro safari na África teve mais de 58 mil visualizações.

No inicio da tarde desta segunda-feira (30), uma nova publicação na página da influenciadora disse que uma seguidora havia conseguido localizá-la e que ela iria para um aeroporto buscar internet para falar com a família.

No domingo (29), a prima Nayane Carolline, que diz ser assessora da influenciadora, fez uma publicação na página de Nataly dizendo que ela teve contato com a família havia 48 horas e que fazia 24 horas que um contato tinha visto a brasileira pela última vez.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.