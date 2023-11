Família palestina perde 42 parentes em um único dia em Gaza, diz CNN

Mais de 8 mil palestinos foram mortos desde o início do conflito, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde em Gaza.

Eles negam qualquer relação com o Hamas. "Não temos nenhum membro do Hamas na nossa família", disse Eyad. "Eram pessoas comuns, médicos, avós, avôs, tios, tias e crianças. Se eles querem exterminar o Hamas, então deveriam ir direto à fonte".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tariq e Manal Hamouda perderam 42 familiares na guerra em Gaza em um único dia, relataram eles à CNN Internacional. O casal tem origem palestina e mora no estado do Minnesota, nos Estados Unidos.

