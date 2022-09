Família é resgatada após se esconder em bueiro em Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas da mesma família foram resgatadas sujas e machucadas de um bueiro na última sexta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a família se escondia de um grupo de criminosos armados.

O caso aconteceu na comunidade Alto da Paz, no bairro Granja Lisboa, periferia da zona oeste de Fortaleza, capital do Ceará, e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais que atenderam a ocorrência informaram que faziam ronda de rotina pela comunidade, quando avistaram seis suspeitos com armas de fogo.

Segundo a PM, os agentes informaram que a família se escondia do grupo armado.

Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), policiais militares se depararam com pessoas correndo para dentro de um canal e acionaram o Corpo de Bombeiros.

As pessoas foram retiradas sujas de lama e poeira. Entre as seis pessoas resgatadas havia crianças, que foram resgatadas feridas.

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do 32° Distrito Policial, investiga o caso.

O Copac (Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades), da Polícia Militar do Ceará, está cuidando da coordenação preventiva do bairro, com apoio de viaturas foram enviadas para a região para atuar de forma "aprimorada e qualificada", informou a SSPDS.