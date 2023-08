Família diz que garçom foi retirado de casa e morto por PMs em Guarujá

"É um documento oficial. Então, senhores, o que existe é pela primeira vez no estado de São Paulo um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado", continuou o secretário em sessão da CPI do MST.

"Não passa de narrativa. Eu não estou querendo politizar ou polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, de que foram executados. Todos os exames do Instituto Médico Legal, as necropsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura", afirmou Derrite.

A esposa de Nascimento diz que foi à delegacia e deu o nome do marido, mas ouviu que ele não havia sido morto pela polícia. Ela conta ter ouvido também que havia um morto sem identificação na operação em Morrinhos, e que ela deveria procurá-lo no IML de Praia Grande -o único que tem feito necropsias em toda a Baixada Santista. Após ela ter encontrado o corpo, ele foi liberado na manhã desta quarta.

A esposa do garçom relata ter ouvido das filhas, de 7 e 9 anos, que Nascimento estava dentro de casa por volta das 20h de segunda-feira (31) quando um PM abriu a porta, perguntou se ele tinha "coisas erradas" guardadas em casa e se usava drogas. As filhas disseram que não e contaram que ele foi levado por policiais para fora de casa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do garçom Filipe do Nascimento, 22, afirma que ele foi assassinado por policiais militares após ser retirado do barraco onde morava em Morrinhos 4, favela de Guarujá, no litoral paulista, onde desde a semana passada ocorre uma megaoperação em resposta à morte de um agente da Rota (tropa de elite da PM).

