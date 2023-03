Família decide doar órgãos de menino de 8 anos morto em acidente em SC

Os pais de Bruno seguem internados, ambos na enfermaria do Hospital Santo Antônio. Eles devem ser liberados para participar ao velório do filho, no sábado (1ª). A cerimônia será fechada e, segundo a instituição médica, os familiares pedem privacidade.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi provocado pela motorista de 28 anos. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multada. De acordo com a corporação, ela não tinha sinais de embriaguez. O caso será investigado pela Polícia Civil de Blumenau.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno da Silva, 8, não resistiu aos ferimentos que sofreu após um grave acidente entre dois carros no Vale do Itajaí, em Blumenau (SC), na última sexta-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.