Faltam fitas para medir glicemia em UBS da zona leste de SP

A aposentada tentou entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo por meio do telefone 156. Depois de um tempo, ela conseguiu falar na Ouvidoria e registrou a reclamação, mas ainda não foi atendida.

Ela, que no início desta semana só tinha cinco fitas, diz que, por causa da falta do insumo, precisou mudar sua rotina. Agora, mede a glicemia dia sim, dia não.

cada três meses Rosana retira no local materiais como insulina e seringa, além das fitas. A moradora do bairro Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, na mesma região da UBS, também é hipertensa e conta que não tem condições de comprar uma caixa com 50 fitas, pois tem outros gastos. O produto pode chegar a custar até R$ 98, afirma.

