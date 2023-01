Falta orçamento para combater garimpo, diz futura presidente da Funai

Na tarde de hoje, a bancada do PT na Câmara dos Deputados entrou com uma representação na PGR (Procuradoria Geral da República) contra Bolsonaro e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, por genocídio contra o povo ianomâmi.

Joenia já vem falando sobre o problema com verba desde o início do ano, após ser anunciada como a primeira mulher indígena a dirigir a fundação.

Joenia compôs a comitiva do presidente Lula (PT) à Roraima ontem para visitar população ianomâmi. Ele acusou Bolsonaro de ter "abandonado" os indígenas e declarou emergência de saúde pública no local.

