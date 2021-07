Falta de tesão? Conheça especiarias que podem resolver seu problema

A declaração do nutricionista é consistente com um estudo publicado na revista científica "Journal of Physiology and Behavior". Para o propósito deste estudo, os pesquisadores examinaram 114 homens - alguns deles ingeriram molho picante. Os cientistas também registraram quais participantes costumavam consumir alimentos picantes. A resultado foi que pessoas que comem alimentos picantes têm níveis elevados de testosterona e apresentam uma libido mais alta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.