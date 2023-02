Falta de manutenção é motivo de 7 em cada 10 semáforos apagados em SP

"A meta da empresa é transformar a sinalização da cidade em um sistema inteligente no prazo de três anos, dentro do minianel viário, de modo a garantir que eventuais falhas de manutenção ou comunicação não afetem seu pleno funcionamento", acrescentou, sobre a Ilumina SP.

"O crescente número de ocorrências de vandalismo para furto de cabos tem grande impacto no funcionamento do parque semafórico da cidade. Esse tipo de ocorrência, que registra quase 20 chamados por dia, é atendido por várias equipes e às vezes consome mais de 12 horas de trabalho para a instalação de nova fiação e reposição das peças, por equipamento, danificadas na ação", disse a CET.

Pelas regras do contrato, a empresa responsável pela PPP tem entre duas horas e 12 horas, no máximo, para atender a reclamações e solucionar panes. A parceria prevê que a troca de semáforos por modelos mais modernos reduza o número de falhas.

Na prática, porém, não se alteraram os motivo para falhas ou quebras de semáforos na cidade. Em maio do ano passado, a cada 10 falhas, 7 eram provocadas por defeitos dos próprios equipamentos -a mesma proporção ao fim do ano passado, após a concessão.

Em dezembro, a Folha de S.Paulo mostrou que as panes nos semáforos continuavam mesmo três meses após a prefeitura ter repassado a responsabilidade à empresa. Quando o contrato foi assinado, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que o volume de ocorrências precisaria ser zerado em até 90 dias -ou seja, até dezembro do ano passado.

Desde setembro do ano passado, a manutenção e modernização da rede de semáforos está no escopo da PPP (Parceria Público-Privada) da iluminação pública da capital. O contrato aditivo, feito sem licitação, incluiu quase R$ 1,8 bilhão a mais na parceria entre a prefeitura e a empresa Ilumina SP, que ficará responsável pelos semáforos da cidade até 2039.

Os furtos de fiação e os casos de vandalismo, com frequência citados pela Prefeitura de São Paulo para explicar a explosão do problema, representaram apenas 15% dos defeitos em equipamentos no ano passado, segundo dados obtidos pela reportagem via LAI (Lei de Acesso à Informação).

