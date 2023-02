Falso surdo que virou 'meme' é reconhecido pela polícia e acaba preso em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem que virou "meme" nas redes sociais após mentir se dizendo surdo para pedir dinheiro a motoristas parados em semáforos na cidade de Goiânia foi preso nesta quinta-feira (9) suspeito de envolvimento em um homicídio.

Neimar Fleury Valente foi encontrado após o vídeo divulgado nas redes sociais ajudar a identificar o paradeiro dele. O crime foi registrado na capital goiana em outubro de 2022 e, segundo a Polícia Civil de Goiás, ele foi reconhecido por testemunhas e já seria procurado.

Nas imagens, ele ri ao ser confrontado sobre o fato de ouvir e diz ganhar até R$ 350 no local. Gravado pelo passageiro de um carro parado, o vídeo mostra o homem pedindo dinheiro ao lado de um veículo distante. O autor do registro, então, grita pelo suspeito, que percebe o chamado e vai até ele com um papel informando "sou surdo", que ri da situação. "Oh, o milagre", diz a legenda da publicação.

A polícia acredita que Neimar teria matado um homem no bairro Jardim Vila Boa, em outubro de 2022. Segundo a investigação, o suspeito, a vítima e uma terceira pessoa teriam consumido drogas e bebidas alcoólicas juntos e brigaram. "Durante esse desentendimento, o preso e outro indivíduo ainda não identificado teriam golpeado com pedradas a vítima até a morte", afirma nota da polícia. Segundo o delegado responsável pela investigação do crime, Carlos Alfama, Neimar foi identificado por testemunhas que estavam no local do homicídio e era procurado pela polícia.

Nos dirigimos até o local e perguntamos para as pessoas em situação de rua da região onde o indivíduo poderia ser encontrado. Eles informaram que ele costumava pedir dinheiro naquele local, mas foi internado em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas.Carlos Alfama, delegado

Os policiais conseguiram descobrir onde o homem estava internado após buscas em clínicas da capital. Uma vez localizado, os agentes cumpriram mandado de prisão preventiva expedido contra ele.

Na delegacia, no entanto, Neimar não confessou o crime. Ele é representado pela Defensoria Pública de Goiás em dois processos do ano de 2022. Ainda não há apontamento no Tribunal de Justiça de Goiás sobre a constituição de defesa do suspeito após a prisão. O UOL procurou a Defensoria para saber se representantes do suspeito se posicionariam sobre o assunto. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.