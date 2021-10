Falso policial é preso após aplicar golpe do Pix na zona leste de SP

Durante a prisão em flagrante, de acordo com a polícia, também foi verificado que o IMEI (espécie de identidade do celular) de um dos aparelhos apreendidos, apresentava registro de roubo.

Assim que autorizados pela Justiça, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço do golpista.

É no Palácio da Polícia Civil, por exemplo, que estão localizadas diversas unidades da instituição, inclusive delegacias contra roubos eletrônicos e homicídios. Ali mesmo no prédio, a vítima foi direcionada para a 1ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Liberdade Pessoal, unidade atrelada ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Já no local, a vítima explicou que, no ato da venda, o homem teria dito ser policial civil e também teria mostrado uma carteira funcional e uma arma.

