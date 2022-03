Falso juiz é preso com arsenal no porta-malas em rodovia do interior de SP

O Tribunal de Justiça paulista disse que vai apurar o uso de carteira falsa de juiz pelo homem preso no interior do estado.

A prisão, de acordo com a PF, ocorreu após investigações da operação Redentor, realizada no Rio.

Segundo apurações da polícia, inicialmente o homem disse que as armas, compradas no Paraguai, seriam levadas para Dois Córregos. Mas depois teria dito que o destino era o Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o suspeito, que é um técnico judiciário aposentado, demonstrou nervosismo durante a abordagem. Na revista de seu carro, um Toyota Corolla com placa de Dois Córregos, cidade da região, os policiais encontraram o armamento escondido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um falso juiz foi preso no início da noite desta terça-feira (22) com dez pistolas 9 mm escondidas em um compartimento secreto no porta-malas de um carro. A prisão ocorreu por volta das 19h no km 425 da rodovia Miguel Jubran, na região de Tarumã (446 km de SP).

