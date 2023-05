Falsa médica é presa durante consulta em SP após vítima descobrir armação

Marcela afirmou que usava o CRM da verdadeira profissional pois estava cursando medicina, na metade do curso, e por isso não via problemas em utilizar o registro profissional da médica;

De acordo com informações do jornal Primeiro Impacto, do SBT, a falsa médica foi conduzida para a 3ª Delegacia Seccional da zona Oeste e confessou o crime;

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falsa médica foi presa em flagrante nesta terça-feira (30) no bairro Perdizes, em São Paulo, durante uma consulta. Ela utilizava o CRM de uma profissional com o mesmo nome e foi presa após a verdadeira médica marcar uma consulta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.