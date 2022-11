Falha no sistema elétrico interrompe circulação dos trens da linha 1-azul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema elétrico na linha 1-azul do Metrô, entre as estações Luz e Tucuruvi, afeta a operação de trens nesta sexta-feira (18), na capital paulista, afetando milhares de passageiros que utilizam os trens no horário de pico da manhã.

Segundo o Metrô, a falha foi detectada às 4h40, quando inicia a operação do sistema metroviário. Até as 6h15, os trens atenderam somente o trecho entre Jabaquara e Luz. Depois desse horário, os trens retomaram a circulação, mas as estações já estavam lotadas e com muitas filas.

Como reflexo, os trens das linhas 2-verde e 3-vermelha também circularam com restrição de velocidade e intervalos maiores.

A operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionada e 80 ônibus foram disponibilizados para fazer o trajeto entre as estações da linha 1-azul.

O Metrô também solicitou à CPTM que liberasse a transferência gratuita entre os sistemas nas estações Corinthians-Itaquera, Tatuapé e Brás, todas na linha 3-vermelha.

O número de pessoas impactadas não foi informado. Segundo a assessoria do Metrô, os trens já circulam sem restrições.

"O Metrô lamenta o transtorno aos passageiros e apura o motivo que causou a falha", afirmou.