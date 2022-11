Falha em trem gera fumaça e correria no metrô de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha em um trem criou uma cortina de fumaça na estação Japão-Liberdade, causando correria entre os usuários que estavam na Linha 1 - Azul do metrô de São Paulo.

Imagens filmadas por uma testemunha na noite de ontem mostram a névoa "subindo" as escadas que dão acesso à plataforma de embarque, alcançando as catracas, enquanto os passageiros se apressavam para fugir da fumaça cinza.

Em nota à reportagem, a assessoria de imprensa do Metrô confirmou a "falha no sistema elétrico" de um de seus trens, que tinha partido da estação Tucuruvi em direção ao Jabaquara, apresentando o problema no meio do caminho, logo depois de passar pela Sé, estação movimentada em horário de pico, com integração com a linha vermelha.

Apesar do susto, a composição foi levada sem maiores problemas para o final da linha, onde passa por manutenção, sem feridos reportados em meio a confusão.

"Um trem estava na estação Liberdade no sentido da estação Jabaquara e apresentou falha no sistema elétrico, gerando fumaça. A ocorrência foi por volta de 19h10. Evacuado, o trem seguiu para o Pátio Jabaquara para passar por manutenção. Logo após o trem iniciar a viagem, já sem passageiros e no sentido Jabaquara, a circulação de trens foi normalizada nesta linha", informou a companhia.