Falha elétrica interrompe circulação em trecho da Linha 5-Lilás, em SP

A ViaMobilidade informou que foram acionados 28 ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para operar entre estas estações, nos dois sentidos, com o objetivo de "minimizar os impactos e reforçar a operação".

A linha operou entre as duas estações em via única entre 10h08 e 18h13, segundo a ViaMobilidade.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha elétrica interrompeu a circulação de trens entre as estações Brooklin e Santo Amaro, da Linha 5-Lilás do Metrô, administrada pela ViaMobilidade, nesta quinta-feira (9).

