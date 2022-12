Falha elétrica causa paralisação da linha 4-amarela de SP

"Hoje realmente está uma terça-feira que mexe com a nossa paciência chuvas metro e via mobilidade com problemas", escreveu outra passageira.

"A linha 4 amarela deu falha na rede elétrica, pessoas ficaram mais de 1 hora entre as estações república e luz. Desembarcaram no túnel e foram até a próxima estação", afirmou na rede social um passageiro identificado como Adriano.

