Falha causa lentidão nos trens da linha 9-esmeralda neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trens da linha 9-esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde a manhã deste sábado (2). A razão é uma falha no sistema elétrico entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal, na zona sul de São Paulo.

Segundo a concessionária, a pane ocorreu às 10h10. Passageiros ficaram presos nos vagões por cerca de 20 minutos. As causas da ocorrência estão em apuração enquanto técnicos trabalham na solução.

Ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para transporte dos passageiros entre as paradas problemáticas.

Ligação entre Osasco e o extremo-sul paulistano, o ramal deve ser especialmente demandado neste fim de semana. Nele, está a estação Autódromo, a mais próxima ao local de realização do festival The Town, com suas primeiras atrações neste sábado.

Nas redes sociais, usuários lamentaram mais um dia conturbado na linha.

"Trens da linha 9-Esmeralda, no dia do The Town, parando quase 30 minutos em cada estação, enquanto tem um expresso exclusivo para quem vai aos shows. E a população pobre que paga por isso? Queremos um serviço de qualidade, não meia boca", escreveu Romário Peixoto no X, ex-Twitter.

No último mês, falha de sinalização causada por problema no processamento de dados entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Autódromo ocasionou quase cinco horas de lentidão. As estações ficaram lotadas, gerando tumulto para embarcar.