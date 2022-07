Falar sobre política na sala de aula é inevitável, dizem especialistas

O pensamento de Rocha vai na contramão dos 56% dos brasileiros que concordaram com o veto do tema na sala de aula. Ainda segundo a pesquisa Datafolha, a maioria das pessoas (54%) acredita que os pais devem ter o direito de proibir as escolas de ensinar temas que não aprovam.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.