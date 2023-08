Falar de número não resolve, diz Tarcísio ao ser questionado sobre alta de roubo no centro

"O grande problema dessa mazela que nós vivemos, dessa depreciação, dessa degradação do centro, é a destruição do emprego. E os empregos estão sendo subtraídos rapidamente, a gente precisa inverter esse processo, e o esforço vai ser feito todo nesse sentido", disse Tarcísio.

Tarcísio destacou a mudança na praça da Sé, onde foram colocadas grades ao redor de canteiros pela prefeitura, em abril, e o policiamento foi reforçado. Ele disse, no entanto, que o governo não está totalmente satisfeito com os resultados na área de segurança pública.

Nos primeiros sete meses do ano, como mostrou a Folha de S.Paulo, houve um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a maior quantidade de roubos desde o início da série histórica, em 2002.

O governador falou em queda nos índices de violência na região central, especialmente latrocínios e roubo. A gestão estadual diz que houve uma redução de 28% em roubos na área do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) em julho, na comparação com o mês anterior. É nessa região que atualmente fica a cracolândia.

