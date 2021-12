Fala de esposa de sócio da Kiss leva familiares a deixarem o júri

Os dois prestaram depoimento como vítimas. Eles responderam sobre as reformas na boate para resolver problemas de barulho, que levou à instalação da espuma, que nunca viram shows pirotécnicos no local e sobre a lotação da casa.

"Não teve como, a gente até tinha vontade, minha mãe, principalmente, que tinha um contato muito próximo dos funcionários. A gente não sabia qual seria a reação das pessoas, preferiu evitar por alguma represália. A gente tinha medo do que poderia acontecer", respondeu William ao questionamento do juiz Orlando Faccini Neto.

"É um direito dela colocar essa situação. Ao mesmo tempo, é um direito nosso não querer ouvir. Assim como ela está sentindo a falta, eu até entendo, mas se põe no nosso lugar. Nós não temos mais Natal, aniversários, nenhum momento com eles. Isso foi bem difícil, por isso nos levantamos", conta Áurea Flores, 57, mãe que perdeu o filho Luiz Eduardo, que tinha 24 anos.

"Ela me disse: mãe, o pai vai passar o Natal com a gente? Eu disse, não sei. Acho que isso resume o pai que o Kiko é e que tirar ele de casa seria muito difícil para elas. A gente precisou contar tudo o que aconteceu".

A esposa de Spohr, Nathalia Daronch, 31, que estava grávida na época da tragédia e diz que chegou a ser internada por intoxicação pela fumaça, contou ao final do depoimento que as filhas, de 8 e 5 anos, questionaram se o pai voltaria para casa.

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Três familiares de réus acusados pelas mortes e tentativas de homicídio ocorridas na boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, falaram diante do júri nesta segunda-feira (6), sexto dia do júri que acontece em Porto Alegre (RS).

