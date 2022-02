Faixas da pista local da marginal Tietê serão liberadas nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas faixas da pista local da marginal Tietê, uma das principais vias de São Paulo, serão liberadas nesta sexta-feira (25) às 17h, após a finalização de reparos no local. O anúncio foi feito em nota da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e da Sabesp.

As faixas estão interditadas desde 1º de fevereiro, quando uma cratera se abriu na pista local em decorrência do rompimento de um coletor de esgoto nas obras da linha 6-laranja do metrô.

"A Sabesp está implantando tubulação provisória na ponte da Casa Verde, a exemplo da que já existe na ponte da Freguesia, para esgotamento do interceptor ITi-7. O volume remanescente no interceptor desde o dia do acidente está sendo transferido para o ITi-2, que também passou a receber esgoto para encaminhar para tratamento na ETE Barueri", afirmou a nota.

No primeiro dia do mês, uma tubulação de esgoto se rompeu durante a passagem de um equipamento que perfurava os túneis do metrô, segundo a Sabesp. Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, apontou o rompimento de uma galeria de esgoto como o motivo do alagamento e da abertura da cratera. Segundo Galli, o tatuzão não chegou a perfurar a galeria que, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou se rompendo.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp informaram ainda que acompanham o andamento dos trabalhos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para apurar os fatos e possíveis causas do acidente.