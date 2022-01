Faixa é liberada após abertura de cratera na marginal da Dutra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A faixa da esquerda do km 214 da pista marginal da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (Grande São Paulo), foi liberada ao trânsito no fim da tarde deste domingo (9). O trecho da direita continua interditado. No local o asfalto cedeu na última quinta-feira (6), possivelmente por causa das chuvas, e uma cratera foi aberta na via marginal O trânsito precisou ser desviado para a via expressa, que ficou congestionada. O trecho liga a região central de Guarulhos a vários bairros da cidade. Por volta das 7h desta segunda-feira (10) havia congestionamento na marginal na região do acidente. Os motoristas que seguem pela pista marginal ou pela via local têm como opção acessar a pista expressa na contingência aberta no km 214,5 e retornar à pista marginal no km 215, segundo a concessionária CCR NovaDutra. Outra opção é seguir pela faixa da esquerda da pista marginal, que foi aberta ao tráfego. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, os motoristas que estão em bairros das regiões de Bonsucesso e Ponte Alta devem buscar rotas alternativas por dentro da cidade rumo ao centro da cidade. A Defesa Civil de Guarulhos afirmou na manhã de sexta-feira (7) que 12 casas foram interditadas. Elas ficam próximas ao local onde desmoronou o asfalto. "A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social já cadastrou essas 12 famílias, que formam um total de 43 pessoas, e irá providenciar o acolhimento de todas", afirmou a prefeitura, em nota.

