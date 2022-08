Faixa azul exclusiva para motos começa a ser instalada na avenida dos Bandeirantes

A expansão do projeto para as avenidas Tiradentes, Prestes Maia e Rubem Berta foi autorizada pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) no último dia 5 de agosto. A CET não informou quando começará a instalar a faixa azul nestas vias.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), passam pela Bandeirantes mais de 1.600 motociclistas por hora no horário de pico.

