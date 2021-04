Faculdades perdem receita com migração para ensino remoto na pandemia

No ensino básico, a consultoria estima que o faturamento, de R$ 75,6 bilhões em 2019, tenha crescido R$ 3 bilhões no ano passado. Presse afirma que as escolas privadas, em especial as da categoria premium, perderam poucos alunos na pandemia.

Paulo Presse, coordenador de estudos da consultoria, diz que o resultado reflete a troca que muitos alunos fizeram do ensino presencial, com mensalidade média de R$ 758, pela educação à distância, em que o tíquete é de R$ 260, segundo pesquisa da Hoper.

Pelos cálculos da Hoper, as faculdades privadas tiveram queda de receita entre 7% e 9% no ano passado e devem ver o mesmo resultado em 2021, partindo de uma base de R$ 54,6 bilhões em 2019.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pressão da pandemia sobre as aulas presenciais deve impactar o faturamento do ensino superior, enquanto o crescimento da educação básica deve se manter, segundo estudo da consultoria especializada em educação Hoper que será apresentado na quarta (7).

