Faça pudim sem leite condensado com apenas R$10

Quem resiste a uma sobremesa gostosa e com custo baixo? Entre várias delícias brasileiras, buscamos uma prática e com ingredientes que você tem em casa.

Confira como fazer o Pudim de Biscoito sem leite condensado, que tem custo médio de apenas R$ 10,15 e serve todos de casa!

Ingredientes

Pudim:

500 ml de leite

1 e ½ xícara de açúcar

3 ovos

15 unidades de Biscoito Maizena

Calda:

1 xícara de açúcar

¼ de xícara de água

Modo de Preparo:

Coloque os ingredientes da calda dentro de uma forma de alumínio para pudim.

Leve a forma ao fogo, deixe em fogo alto, não precisa mexer, deixe ferver até a calda dourar.

Quando dourar, desligue o fogo, retire de cima do fogão usando uma luva ou pano e mova a forma para a calda se espalhar pelas laterais da forma. Reserve.

No liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim, inclusive o Biscoito Maizena Estrela e bata tudo até triturar por completo o biscoito.

Coloque essa mistura do liquidificador dentro da forma de pudim que já está com a calda. Cubra a forma com papel alumínio.

Pegue outra forma grande e coloque água quente e coloque a forma do pudim dentro da forma com água e leve as duas ao forno para assar em banho-maria, à 220 ºC por 40 minutos. Retire o papel alumínio e fure com uma faca. Se sair limpa, está pronto, se não deixe mais tempo.

Depois que retirar do forno, deixe esfriar por 20 minutos, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 8 horas ou de um dia para o outro. Desinforme e sirva.