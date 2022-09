Fabricante de petiscos anuncia recolhimento de produtos por suspeita de contaminação

A suspeita do ministério é de que os cães tenham sido contaminados por monoetilenoglicol, que foi detectado em exames preliminares de ao menos dois animais mortos. A substância, usada para refrigeração, é da mesma família do dietilenoglicol, apontado como causa da morte de dez consumidores da cerveja Belorizontina, da marca mineira Backer, entre 2019 e 2020.

Em nota, a empresa diz que já vinha recolhendo todas as suas linhas do varejo nacional e havia interrompido sua produção na semana passada, após os primeiros casos. A fábrica foi interditada pelo Ministério da Agricultura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bassar Pet Food, fabricante dos petiscos com suspeita de contaminação que, segundo apuração policial, podem ter provocado a morte de cachorros em pelo menos nove estados e no Distrito Federal, anunciou o recolhimento de todos os seus produtos junto a seus consumidores, que devem entregar os itens nos pontos de venda onde foram comprados.

