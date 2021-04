Fabricante de kit intubação da Covid abre nova linha de produção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais fabricantes do kit intubação da Covid no país, o Laboratório Cristália anuncia nesta sexta (16) o início da operação de novos equipamentos importados da alemã Groninger com capacidade para 1,5 milhão de frascos por mês na unidade da empresa em Pouso Alegre (MG).

Nesta semana começa a produção do opioide Fentanest, para indução e manutenção de anestesia geral, segundo a empresa.

O sistema, que recebeu investimento de R$ 40 milhões e foi encomendado em 2020, lava e esteriliza os frascos, envasa e tampa o produto, reduzindo o tempo de produção, afirma o Cristália.

Em entrevista ao Painel S.A. no mês passado, Ogari Pacheco, dono da farmacêutica, disse que os técnicos alemães da fabricante do equipamento chegaram a adiar a viagem ao Brasil para os detalhes da instalação, porque ficaram com medo da situação da pandemia no país.