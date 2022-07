Fã que beijou Leonardo em camarim revela que não foi o único encontro

A fã que aparece recebendo beijos e mão boba de Leonardo no camarim nos bastidores de um show, veio a público nesta sexta-feira (22) e não só assumiu ter beijado o cantor como afirmou que aquele não foi o único encontro com ele.

"Esse vídeo foi filmado em setembro de 2016. Eu estou sofrendo agressões do público, das seguidoras da Poliana [Rocha], agressões dos fã-clubes, agressões verbais. Eu gostaria de deixar bem claro que esse não foi apenas um show, ele não me vê tanto como desconhecida", disse a mulher que se identificou como Kelly Silva em entrevista ao A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Viraliza vídeo em que aparece uma mulher com bastante intimidade com o cantor Leonardo pic.twitter.com/xbtrWlnuBE — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 21, 2022

Você pode ver que eu entrei no camarim, estava sendo filmada pela minha mãe. Ele vira, me vê e me abraça. Demos um selinho, não vou falar de relação casal, amante, vou falar do vídeo. Até o Elvis Presley beijava suas fãs, Hebe Camargo dava selinho, não sei o porquê desse repúdio, inclusive alfinetadas da própria Poliana. Eu entrei, beijei, faria tudo novamente, sempre fui fã, sempre gostei muito dele. Sobre minha relação Kelly e Leonardo, eu não vou falar”, disparou.

Kelly rebateu a alfinetada que Poliana deu nas redes sociais, afirmando que se for traída prefere não saber, e tendo mandado o recado caso ele tenha amante. "Dá para ver que, ao me ver, ele se surpreendeu, me agarrou, virou de costas e me deu um selinho. Não foi o único encontro com ele. Amo de paixão o Leonardo. Não precisa ficar me alfinetando, eu já vi várias alfinetadas dela. Foi tudo depois do vídeo que eu coloquei no TikTok", completou Kelly.