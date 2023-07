Extrema direita domina debate sobre trans no Facebook, diz estudo

O último teria por finalidade atuar colaborativamente na edição de imagens, mas se sobressai na propagação da narrativa homotransfóbica, com 143 publicações do tipo.

No período observado, concentravam maior número de postagens sobre a população trans os grupos bolsonaristas "SOLDADO DE AÇO RESISTÊNCIA PATRIÓTICA" (60), "OLAVO DE CARVALHO" (49), "BOLSONARO O MELHOR PRESIDENTE" (39) , "Aliança pelo Brasil 22" (37), "DIREITA RACIONAL" (35) e "FORÇABRASIL" (34), além do não declaradamente alinhado "Edita Pra Mim".

Entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de abril deste ano, foram computadas 4.100 publicações com citação à transexualidade. Dos 10 grupos mais engajados no tema, 9 se opunham a pautas da comunidade LGBTQIA+. Ideologia de gênero, banheiros unissex e linguagem neutra foram os temas mais citados e, por consequência, atacados.

