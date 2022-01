Expresso Turístico da CPTM retoma viagens para Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Roteiro criado em 2009, o Expresso Turístico oferecido pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltará às atividades normais no próximo sábado (8). O trem, que parte da estação da Luz, na capital, com destino a Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes, já tinha retomado nos últimos meses o roteiro, mas apenas para os turistas que tinham adquirido os bilhetes antes da paralisação por conta da pandemia, em março do ano passado, e não tinham conseguido viajar por conta da suspensão das rotas. O roteiro ficou totalmente suspenso por praticamente um ano e meio. Agora, o embarque está aberto a todos novamente. Os roteiros são oferecidos aos finais de semana, mas não de forma simultânea para os três destinos. A primeira viagem será para Jundiaí, no sábado. Para Paranapiacaba, os trens partirão domingo (9) e dias 15 e 16. Mogi das Cruzes tem viagem programada para o dia 22. Segundo a CPTM, há mais datas previstas para Paranapiacaba pelo fato de a histórica vila de Santo André ser o local mais procurado pelo público. A rota é feita numa locomotiva a diesel, modelo Alco, fabricada em 1952, que conduz dois carros de passageiros, de aço, fabricados no Brasil pela Budd - Mafersa nos anos 60. Eles foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). São levados até 172 passageiros por viagem. Além de apreciar a paisagem por ângulos normalmente não vistos, o turista também conhece no trajeto parte da história da ferrovia e das estações. ​​Expresso Turístico Quando: sábados e domingos Horário: 8h30, na plataforma 4 da estação da Luz; retorno das cidades visitadas ocorre às 16h30 Destinos: Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes Preço: R$ 50 (1 passageiro); R$ 82 (1 passageiro e 1 acompanhante), R$ 115 (1 passageiro e 2 acompanhantes) e R$ 148 (1 passageiro e 3 acompanhantes) Informações: 0800-055-0121

