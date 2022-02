Explosão em obra próximo a local de acidente do Metrô deixa feridos em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após uma explosão em um canteiro de obras ser registrada na tarde desta terça-feira (22) na Rua Barão de Pombalinho, no bairro da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Três trabalhadores usavam lixadeiras no local, que teve acúmulo de gás em um dos poços de serviço, o que provocou o acidente.

O local da explosão fica a poucos metros da área na qual uma cratera se abriu há três semanas em uma obra da Linha 6-Laranja do Metrô, às margens da Marginal Tietê. A Sabesp informou que o local passava por drenagem por causa do acúmulo do esgoto gerado pelo acidente nas obras do Metrô.

Mais cedo, a Acciona, concessionária responsável pela obra do metrô, afirmou que a ocorrência desta terça não teria qualquer ligação com as obras do transporte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, oito viaturas foram enviadas para o local. Três pessoas, funcionários da obra, sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Pronto-socorro da Beneficência Portuguesa, no bairro da Bela Vista. Uma quarta vítima ainda não identificada, que teve um mal súbito, foi levada para o Hospital San Paolo.

O Corpo de Bombeiros informou ter acionado a Comgás, companhia que administra o abastecimento de gás natural da cidade de São Paulo, e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A Comgás, no entanto, alegou não ter rede de gás na região.

Em nota à reportagem, a Sabesp informou que a ocorrência foi verificada nas proximidades das obras de drenagem do esgoto acumulado no interceptor ITi-7, decorrente do acidente nas obras do Metrô, e que nenhuma tubulação foi perfurada.

"Três colaboradores da Sabesp trabalhavam no local com lixadeiras, no momento em que houve acúmulo de gás num dos Poços de Serviço do interceptor, provocando uma pequena explosão local. Os empregados sofreram escoriações, receberam atendimento e estão fora de risco. A Sabesp acompanha o caso e presta toda a assistência aos colaboradores e às autoridades", declarou a Sabesp.

A Rua Barão de Pombalinho já está liberada para circulação, após ficar fechada por 40 minutos para inspeção e perícia. Em nota à reportagem, a CETESB tranquiliza a população informando que realizou um monitoramento de gases "e constatou não haver concentração inflamável que possa oferecer risco no local ou no entorno".

A Polícia Civil vai investigar o caso.