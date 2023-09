Explosão em metalúrgica de Cabreúva deixou três mortos, corrige prefeitura

Segundo relatos de vizinhos, com a força da explosão, janelas em residências próximas se quebraram, e outros galpões no entorno da fábrica foram atingidos por rochas e peças metálicas.

Uma força-tarefa do MTE deve dar continuidade ao trabalho de fiscalização trabalhista nesta segunda-feira (4), com a participação de agentes de Sorocaba e da capital.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil, em inquérito instaurado pelo 1º DP de Cabreúva. Os laudos periciais estão em andamento.

O MTE também verificou que não havia sinalização de segurança no local. Além disso, máquinas e equipamentos antigos não tinham registro de manutenção. As irregularidades podem levar a multa superior a R$ 120 mil, estima o chefe de fiscalização regional do MTE, Ubiratan Vieira.

Até o momento, duas vítimas tiveram identidade divulgada: o sergipano Fernando Nascimento dos Santos, 25, e o piauiense Azarias Barbosa do Nascimento, 46. Ambos eram funcionários da fábrica, que ficou completamente destruída depois do acidente.

