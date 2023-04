Explosão em condomínio deixa feridos em Campos do Jordão (SP)

O coronel aposentado da PM Paulo José Ribeiro da Silva, 59, estava em um parquinho com a família, no bairro Capivari, quando escutou um forte estrondo.

A Defesa Civil Estadual e a Polícia Militar da região confirmaram a ocorrência. Além do resgate pelos bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão foi registrada na noite deste sábado (22) em um prédio na rua dos Manacás, em Campos do Jordão (a 181 km de SP), próximo ao morro do Elefante.

