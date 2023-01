Explosão em clube de tiros deixa quatro mortos em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão deixou quatro pessoas mortas e uma ferida em um clube de tiros neste domingo (15) na zona oeste de Manaus. O governo do estado de Amazonas informou que as autoridades estão apurando as causas do acidente, que devem ser apontadas após uma perícia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados. Um homem com 90% do corpo queimado foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Secretaria estadual de Saúde, informou que o paciente passou por cirurgia de emergência e está sob os cuidados da equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados da unidade.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h, horário em que o clube estava fechado para membros.

O estabelecimento fica localizado na avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra. A explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro.

Segundo o tenente-coronel do CBMAM Falcão, os militares tiveram dificuldades para atuar no local, devido a presença de gás no ambiente.

"Foi constatado muito gás proveniente de material combustível, aí foram constatados mais dois óbitos, mas as equipes tiveram muita dificuldade de se locomover. Determinamos que as equipes se retirassem para fazer uma ventilação", informou o tenente-coronel.

Ao menos seis viaturas foram ao local e 30 bombeiros militares trabalharam para conter o fogo. Sete ambulâncias do SAMU estavam no local.

O Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos das vítimas. "Dois corpos do sexo masculino já estão na sede do IML para a realização dos exames necessários, e os outros dois em processo de remoção. Os corpos ainda não foram liberados em virtude do estado pós explosão", informou o governo estadual.

O Secretário de Segurança, Carlos Alberto Mansur, também esteve no local acompanhando os trabalhos das forças de segurança.

A Polícia Civil investiga as causas da explosão.