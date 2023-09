Explosão em caldeira de metalúrgica deixa dois mortos e 12 feridos em Cabreúva

Campinas disponibilizou três leitos do seu Centro de Tratamento de Queimados, além de toda a rede de urgência e emergência, para a Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para o eventual encaminhamento de outras vítimas do acidente para a cidade.

Segundo os Bombeiros, 12 equipes e o helicóptero águia atuam no local, além do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e a Polícia Militar. A Defesa Civil também foi mobilizada para atender a ocorrência.

Segundo os Bombeiros, que atendem a ocorrência, a empresa fica na rua David Marcassa Lopes, no bairro Pinhal, na zona rural do município.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.