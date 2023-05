Explosão de caminhão-tanque interdita rodovia no oeste de SP

De acordo com a polícia, o carro bateu em um barranco e quando voltou para a via acabou sendo atingido de frente pelo caminhão e capotou em seguida.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, com o impacto da colisão lateral, os caminhões pegaram fogo, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Os veículos ficaram tombados na pista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um caminhão-tanque carregado com 60 mil litros de álcool e uma carreta com farelo de soja, na manhã desta segunda-feira (1º), provocou uma explosão e levou à interdição total da rodovia Arlindo Bettio (SP-613), em Rosana (a 748 km de SP).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.