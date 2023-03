Exploração sexual em garimpo na terra yanomami envolve várias adolescentes e ameaças, diz conselho

O resgate feito é um indicativo da continuidade da exploração ilegal de minérios mesmo após mais de um mês de operação para retirar invasores. Em 12 de fevereiro, seis dias após as primeiras ações para destruição da logística do garimpo, a mãe da jovem procurou a Polícia Civil de Roraima e registrou o desaparecimento da filha.

Segundo o conselheiro, operadores do garimpo fizeram contato com a menina pelas redes sociais. Esses operadores seriam dois homens e uma mulher, conforme o relato da vítima.

"São vários pontos de prostituição e várias adolescentes, que ficam em diferentes pontos", afirma o conselheiro tutelar Franco Rocha, com base no que foi dito pela jovem resgatada pela PF. Ele acompanhou o depoimento à polícia e está atuando na busca por medidas de apoio à adolescente.

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Mesmo com uma operação policial em curso há mais de um mês para retirada de invasores, a exploração sexual de adolescentes em garimpos na Terra Indígena Yanomami envolve várias meninas com menos de 18 anos de idade, cárcere privado, controle de alimentação, ameaças de morte e submissão a atividades sexuais reiteradas numa mesma noite.

