Exames para gripe explodem em laboratórios particulares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laboratórios de diagnóstico, que no início da pandemia abriram nova frente de atendimento com testes para Covid-19, agora registram alta nos exames para influenza, diante do aumento brusco de casos de gripe nas últimas semanas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas unidades do Fleury espalhadas pelo país, em dezembro, o número de exames cresceu 14 vezes em relação ao mês anterior —quase metade deles, positivos. Na comparação com o mesmo mês de 2020, o volume de testes é 45 vezes maior. A empresa não revela a quantidade de exames. Já na rede da Dasa em São Paulo, houve aumento de 83% na demanda por exames na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 11.877, cerca de 1.400 deles com diagnóstico para gripe. Em São Paulo, as internações por Covid-19 e síndromes respiratórias, o que inclui a gripe, aumentaram 47% nos últimos sete dias, em relação aos sete dias anteriores. Já o Rio de Janeiro, que vive a epidemia desde o final de novembro, teve queda nos atendimentos pela doença, mas ainda com números altos —em UPAs do estado, foram registrados 4.094 casos na terceira semana deste mês, ante 167 em meados de novembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.