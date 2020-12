Ex-vereador do Guarujá é preso suspeito de transportar arsenal na Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ex-vereador do Guarujá (86 km de SP) foi preso após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrar um arsenal escondido no painel do carro conduzido pelo suspeito, quarta-feira (25), em Salvador (BA). Ele postou em uma rede social fotos de trechos em que passou durante sua viagem, inclusive no dia de sua prisão.

A reportagem procurou pela defesa dele por toda a segunda-feira, sem sucesso.

Segundo a PRF, Jaime Ferreira de Lima Filho, o Jaiminho, foi preso quando estava perto de uma balsa, em Salvador, que faz o traslado fluvial para o município de Itaparica, em um trecho de cerca de 20 quilômetros.

Antes do flagrante, a polícia foi informada que um Citroën C3 transportava armamento e munição, em um trecho perto de Santo Antônio de Jesus, a cerca de 110 km de Salvador. Essa distância é mais curta entre os municípios, mas exige o uso de uma balsa, que faz a travessia entre Itaparica e a capital baiana.

A polícia, porém, não localizou o suspeito no ponto indicado pelas denúncias. Desconfiados de que ele poderia seguir sentido Salvador, usando a travessia por água, policiais rodoviários federais pediram apoio à polícia de Salvador.

Já na capital baiana, agentes flagraram o suspeito desembarcando da balsa com o veículo. Neste momento, um policial começou a gravar um vídeo da abordagem, com um celular.

Segundo as imagens, o ex-vereador, algemado com as mãos para trás, é levado até o veículo, onde há um policial sentado no bando do motorista. O agente abre um fundo falso, no painel do carro, de onde começa a retirar armas e munições.

Ao todo, segundo a PRF, foram apreendidas 13 pistolas, 26 carregadores deste tipo de arma e mais de mil munições.

Após ser preso em flagrante, o ex-vereador foi encaminhado ao Draco (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. "Ele está à disposição da Justiça", diz trecho de nota da Polícia Civil baiana.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Jaiminho foi eleito vereador de Guarujá pelo primeira vez em 2008, pelo PP, com 3.019 votos. Ele foi reeleito na eleição seguinte, com 1.937 votos. Em 2016 ele tentou manter o cargo no legislativo, mas perdeu.