Ex-presidente Michel Temer dará nome a vagão de trem em SP

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo vagão que entrará em operação no Trem Republicano, no interior de São Paulo, levará o nome do ex-presidente Michel Temer (MDB).

A rota, que opera desde o ano passado entre Salto e Itu, homenageia nos seus três vagões já em funcionamento personalidades políticas e culturais.

Segundo a Serra Verde Express, que opera a rota turística, Temer foi escolhido para batizar o novo carro de passageiros devido à "sua relevância para o Brasil e para a região". A Faculdade de Direito de Itu abriga, desde 2018, o Centro de Memória Michel Temer.

O vagão boutique, mais caro entre os que já operam, leva o nome do ator Anselmo Duarte, natural de Salto e que morreu em 2009 aos 89 anos.

É o mais sofisticado dos três carros de passageiros e tem adaptações que permitem que o turista leve seus animais de estimação no passeio.

Já o vagão econômico leva o nome do ex-presidente Prudente de Morais, que governou o país entre 1894 e 1898 e foi o primeiro civil a ser presidente do país e também o primeiro eleito por voto direto.

O terceiro carro de passageiros tem como nome Olímpia Fonseca de Almeida Prado, dona com o marido, Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, do sobrado onde houve a Convenção de Itu, no século 19.

A inauguração do novo vagão está marcada para o próximo dia 18, com a presença de Temer em Itu.

O trem percorre um trajeto de 7,6 quilômetros entre os dois municípios, passando por trechos com muitas áreas verdes.

A operação está a cargo da Serra Verde, que já mantém o trem entre Curitiba e Morretes, na Serra do Mar paranaense, que firmou parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), responsável pela locomotiva a diesel usada na rota.

*

TREM REPUBLICANO

Rota: entre Itu e Salto

Duração: 40 minutos

Preços*: a partir de R$ 87; moradores das duas cidades pagam meia